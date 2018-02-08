Двое военнослужащих армии Турции погибли под минометным ударом в сирийском Африне.

Данную информацию распространяет турецкий Генштаб.

В Генштабе подчеркнули, что турецкие военнослужащие сразу же нанесли по позициям боевиков ответный удар.