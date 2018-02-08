Двое военнослужащих армии Турции погибли под минометным ударом в сирийском Африне.
Данную информацию распространяет турецкий Генштаб.
В Генштабе подчеркнули, что турецкие военнослужащие сразу же нанесли по позициям боевиков ответный удар.
Двое военнослужащих армии Турции погибли под минометным ударом в сирийском Африне.
Данную информацию распространяет турецкий Генштаб.
В Генштабе подчеркнули, что турецкие военнослужащие сразу же нанесли по позициям боевиков ответный удар.
Дата: 2018/02/08 0:14
Раздел: Мир
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