Росавиация и генеральный директорат гражданской авиации (DGCA) Турции заключили соглашение, в соответствии с которым поставки российских вертолетов Ка-32 в эту страну могут начаться уже весной. Такое сообщение распространило российское ведомство.

Руководитель Росавиации Александр Нерадько и замгендиректора DGCA Кан Эрел скрепили подписями рабочее соглашение о сотрудничестве в области летной годности во время V национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации Nais-2018.

Документ ставит целью взаимное признание одобрительных документов в области летной годности, выдаваемых Росавиацией и DGCA, обеспечивая благоприятный режим для экспорта российской авиатехники в Турцию. Анкара намерена оказывать выводам, вынесенным Росавиацией во время сертификации и установления летной годности экспортного экземпляра воздушного судна, такой же уровень доверия, как и своим собственным, пишет РИА Новости.