Компания HP оснастит почти все свои новые ноутбуки встроенной шторкой для веб-камеры. Данная мера принята для защиты личной жизни и спокойствия пользователей, сообщает «Лайф» со ссылкой на The Verge.

Производитель компьютеров, офисной техники и комплектующих оборудует защитной шторкой почти все модели серии EliteBook. После применения камеры пользователь сможет физически закрыть её объектив, чтобы точно быть уверенным, что за ним никто не подсматривает. К сожалению, не все модели могут быть укомплектованы этим аксессуаром. Например, в лэптопах с сенсорной панелью такая функция не предусмотрена конструкцией.

По мнению экспертов, веб-камера ноутбука является одним из самых уязвимых мест в компьютере с точки зрения взлома. В теории хакеры могут удалённо наблюдать за пользователем и записывать видео с камеры. Пару лет назад бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден посоветовал всем заклеивать камеры своих ноутбуков скотчем или пластырем.