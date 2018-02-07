Швейцария не признает независимость Нагорного Карабаха и никогда не ставила под вопрос территориальную целостность Азербайджана.

Об этом сказали в среду Trend в Федеральном департаменте по иностранным делам Швейцарии.

Швейцария считает, что нагорно-карабахский конфликт продолжает препятствовать нормализации ситуации на Южном Кавказе, сказали в Федеральном департаменте.

«Поэтому, очень важно, чтобы прогресс, достигнутый под эгидой Минской группы ОБСЕ с момента представления Мадридских принципов не подвергался риску. Швейцарская Конфедерация обеспокоена гуманитарной ситуацией, вызванной войной в Нагорном Карабахе», — отметили в Департаменте.

Кроме того, в госструктуре Швейцарии подчеркнули, что в своих рекомендациях по поездкам в зарубежные страны Федеральный департамент рекомендует гражданам страны не посещать Нагорный Карабах.

Отметим, что ранее, председатель Национального совета Швейцарии Доминик Де Буман сделал предвзятые заявления в Ереване.

Комментируя данные заявления, глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев

отметил, что, злоупотребляя своим официальным статусом спикера Национального совета Швейцарии, Де Буман в ходе визита в Ереван, противоречо политике нейтралитета Швейцарии, выступает с предвзятыми заявлениями, и наносит вред переговорам по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Высказывания председателя Национального совета Швейцарии Доминика Де Бумана в Ереване в переводе на принятый на международном уровне язык могут расцениваться как поддержка сегрегации и расизма», — сказал он.

Глава пресс-службы МИД напомнил, что в 2012 году Де Буман, нарушив законы, территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, незаконно посетил азербайджанские территории, оккупированные армянскими вооруженными силами. «Этим визитом и нынешними высказываниями он демонстрирует оправдание агрессии Армении против Азербайджана, оккупации территории Азербайджана армянскими вооруженными силами и кровавой этнической чистки, совершенной на оккупированных территориях в отношении более одного миллиона азербайджанцев», — сказал Гаджиев.