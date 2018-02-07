В городе Крымске гражданин Армении убил соотечественника. Как сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего гражданина Республики Армения, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда 67-летнему соотечественнику, повлекшего по неосторожности его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

По версии следствия, вечером 1 февраля 45-летний мужчина находился в гостях у соотечественника в городе Крымске, где они совместно распивали спиртные напитки. «В процессе употребления алкоголя между ними возник конфликт, в ходе которого гость нанес множественные удары руками и ногами по телу оппонента, после чего ушел. Потерпевший не стал обращаться за медицинской помощью, при этом через двое суток скончался, в связи с чем его сожительница обратилась в правоохранительные органы. Смерть мужчины наступила в результате причиненной черепно-мозговой травмы и перелома основания свода черепа».

В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем совместно со следователем-криминалистом проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.