Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о некоторых вопросах, связанных с обеспечением деятельности Государственного агентства жилищного строительства (MIDA). Согласно документу, уставный фонд агентства составляет 100 миллионов манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также подписал указ о внесении изменений в порядок льготного получения гражданами квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства. Согласно документу, допустимые случаи возмещения гражданам квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства, будет определять Кабинет министров.