7-го февраля Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в Азербайджане Эрканом Озоралом.

Как сообщает сайт МО АР, в ходе встречи были обсуждены текущее состояние связей и перспективы развития сотрудничества между армиями Азербайджана и Турции, военно-политическая обстановка в регионе и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Стороны отметили важность продолжения организации взаимных визитов представителей армий двух стран, а также сотрудничества в военно-технической сфере и в области военного образования.