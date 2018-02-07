В Олимпийской деревне XXIII Зимних Олимпийских игр, которые пройдут в городе Пхёнчхан (Республика Корея), состоялась церемония поднятия флага Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в церемонии приняли участие шеф де-миссон Азербайджана Анар Багиров, заведующий спортивным отделом Министерства молодежи и спорта Фарид Мансуров, представитель Национального Олимпийского Комитета Гасанага Рзаев и друге лица.

На церемонии открытия Олимпиады, которая состоится 9 февраля, функцию знаменосца будет выполнять представитель Азербайджана Патрик Брахнер. Он поведет борьбу в слаломе и слаломе-гиганте. Атлет завоевал лицензию на «Пхёнчхан-2018» благодаря очкам, набранным на различных соревнованиях.

Зимние Олимпийские игры в Республике Корея завершатся 25 февраля.

Напомним, что наша страна представлена на Зимних Олимпиадах с 1998 года.