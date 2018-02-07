Звезда «Барселоны» разместил на своей странице в «Инстаграме» видео с женой Антонеллой Рокуццо. Под постом Месси подписал: Baby Ciro (Малыш Чиро).
Звезда «Барселоны» разместил на своей странице в «Инстаграме» видео с женой Антонеллой Рокуццо. Под постом Месси подписал: Baby Ciro (Малыш Чиро).
Дата: 2018/02/07 23:00
Раздел: Спорт
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