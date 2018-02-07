Нападающий футбольного клуба «Барселона» Леонель Месси объявил имя своего третьего ребёнка. Об этом форвард сообщил на странице в «Инстаграме». Мальчик должен появиться на свет в конце февраля.

Звезда «Барселоны» разместил на своей странице в «Инстаграме» видео с женой Антонеллой Рокуццо. Под постом Месси подписал: Baby Ciro (Малыш Чиро).

