Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении Рашада Фаиль оглу Исмайлова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Катаре.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении Рашада Фаиль оглу Исмайлова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Катаре.
Дата: 2018/02/07 20:16
Раздел: Азербайджан, Мир
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