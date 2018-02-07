Королева Елизавета «глубоко огорчена и опечалена»: среди ее любимых обитателей Виндзорского парка разразилась ужасная эпидемия. Речь идет о стае лебедей, которыми так любила любоваться 91-летняя Елизавета, когда гуляла по парку. Она часто приходила сюда и нередко приносила с собой угощение для прекрасных птиц. И вот с ними приключилась беда: около 13 птиц погибли от неустановленной пока болезни. Мало того, уцелевшим грозит та же участь. Ветеринар, осмотревший погибших птиц, подозревает что речь может идти о птичьем гриппе, что более, чем неприятно. Ведь это заболевание может представлять реальную опасность и для людей, не говоря уже о других пернатых. Об этом информирует издание 7Дней.

Любопытно, что по традиции, еще с 12 века все лебеди считаются собственностью Британской Короны. Это разумеется, не означает, что их, как некогда, подают на пирах к королевскому столу. Скорее речь идет о том, что лебеди находятся под покровительством и защитой королевы. И это огорчает королеву, любительницу природы, еще больше — ведь она сейчас ничем не может помочь лебедям. Минувшей осенью британских лебедей постигла еще и другая напасть. Какие-то вандалы напали на стаю птиц, обитавших в одном их лондонских парков и устроили настоящую резню. Около десятка лебедей было заколото ножом, обезглавлено и брошено на берегу пруда. Тогда по требованию королевы у пруда было введено круглосуточное патрулирование. Однако злоумышленники так и не были пойманы. Но, если бы их удалось схватить, они ответили бы по всей строгости закона. За такие действия в Британии положено до полугода тюремного заключения и 5 тысяч фунтов штрафа.

В случае, если подозрения на птичий грипп подтвердятся, под угрозой могут оказаться и матримониальные планы принца Гарри, который по плану должен весной сыграть в Виндзорском Замке свадьбу с Меган Маркл. Ведь если инфекция распространится и на других птиц, пребывание гостей в парке может стать небезопасным. Впрочем, до 19 мая, на которое назначена свадьба, еще немало времени, так что, будем надеяться, эта проблема будет как-то решена.