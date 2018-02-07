История России и Азербайджана неразрывно переплетены на протяжении многих веков. Выставка в Госдуме, приуроченная к 25-летию дипотношений России и Азербайджана, еще раз доказывает,есть что нам есть, что вспомнить, есть что обсудить, запланировать на будущее. Мы – страны, у которых есть общая история и у которых есть общее будущее. Об этом заявил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии выставки в российской парламенте. Его слова передает издание «Москва-Баку».

«Вместе с азербайджанским народом российский народ защищал мир от фашизма, защищал нашу общую Родину, — заявил спикер российского парламента. — И в Первую Мировую войну мы были вместе, защищали нашу страну. И сегодня наша дружба крепнет, развивается. Хорошо и то, что в рамках межпарламентского измерения мы реализуем такую новую форму – в рамках выставки, когда мы можем ознакомиться с достижениями наших соседей, коллег, и это, конечно, все делает наши отношения делает более тесными, отношения, которые развиваются как двусторонние связи – открытые, добрые. И, конечно, парламенты двух стран должны вносить свою лепту, свой вклад в развитие этих отношений. Такая форма сотрудничества как знакомство со страной в здании Парламента, думаю, будет продолжена с привлечением к этому процессу и других стран. Азербайджан – первая страна, которая проводит свою выставку в здании Государственной Думы. Хочется подчеркнуть, что это инициатива Фонда Гейдара Алиева. В будущем мы планируем такую форму сотрудничества также реализовывать в Азербайджане и других странах. Таким образом мы будем лучше друг друга узнавать, понимать друг друга. Мы будем чаще общаться. У нас появляется возможность обсуждать различные вопросы. А это значит, что мы сближаем позиции наших стран.

В основе развития наших отношений – решение, которое принято на высшем уровне – президентами наших стран – Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным. Задача парламентов — законодательное обеспечение и развитие этих отношений в рамках парламентского измерения. Вместе с моим коллегой председателем Парламента Азербайджана Огтаем Сабировичем Асадовым мы постараемся сделать все для того, чтобы наши отношения крепли, и мы использовали любую возможность для знакомства, общения, выстраивания коммуникаций, чтобы мы больше понимали друг друга. А когда мы будем больше понимать друг друга, когда будем более открытыми, наши отношения будут, безусловно, развиваться более активно, динамично. Открытость – это залог добрых отношений.

Сегодня мы через культурное измерение, через формат, который реализует Фонд Гейдара Алиева, имеем возможность ознакомиться в том числе и с достопримечательностями Азербайджана и подумать о том, куда можно поехать на отдых. Тем, кто проживает в Азербайджане – предлагаем приехать к нам. И я знаю, что в свою очередь азербайджанские курорты готовы принять российских граждан. Тем более, сейчас все это развивается настолько динамично – сервис и у нас в России, и в Азербайджане, может конкурировать с другими странами. Надеюсь, что посмотрев выставку, ознакомившись с предложениями, кто-то сделает для себя такой вывод и примет решение».