Число туристов, посетивших Азербайджан в январе 2018 года, превысило 185 тысяч человек, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 17 процентов, говорится в сообщении министерства культуры и туризма, передает Тренд.

Среди приехавших большинство составляют российские туристы (59 990 человек), туристы из Грузии (45 679), Турции (24 276), Ирана (13 437) и ОАЭ (8 265 человек).

Число приехавших из этих пяти стран составило 82 процента иностранных гостей, посетивших в январе Азербайджан.

По сравнению с январем прошлого года наибольший рост числа туристов был из таких стран, как Кувейт (540 процентов), Пакистан (316 процентов), Индия (234 процента) и Катар (167 процентов). Из этих стран число приехавших увеличилось на 5 720 человек (21 процент от общего роста).

Из посетивших Азербайджан иностранных граждан 130 118 человек (69,9 процент) — мужчины, 55 795 человек (30,1 процент) – женщины.