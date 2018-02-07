Вице-премьер Игорь Шувалов, обращаясь к финалистам конкурса «Лидеры России» и напоминая о произошедшем накануне в США запуске ракеты Falcon Heavy, заявил, что русский народ талантливее американского.

«Пусть среди вас появятся вот эти Илоны Маски, которые вчера показывали на весь свет, как они осуществили тестовый запуск тяжелой ракеты. Пусть среди вас будут вот эти создатели Tesla и всего остального. И я уверен, что русский народ более талантливый, чем американский. Пусть мне простят американцы», — сказал он.

Компания SpaceX Илона Маска 6 февраля осуществила запуск в космос ракеты-носителя сверхтяжелого класса Falcon Heavy. Внутри нее находился произведенный компанией Маска электромобиль Tesla Roadster, оснащенный камерами наблюдения.

Первая ступень центрального сегмента Falcon Heavy не смогла приземлиться на плавучую платформу и утонула в Атлантическом океане. Во время посадки разгонный блок ракеты смог перезапустить лишь один из трех двигателей, необходимых для посадки.

При этом автомобиль Tesla Roadster, запущенный с помощью Falcon Heavy в космос, движется к поясу астероидов — району Солнечной системы, который находится между орбитами Марса и Юпитера.