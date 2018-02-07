Комиссия FIFA нашла многочисленные нарушения на строящемся к чемпионату мира по футболу – 2018 стадионе в Калининграде. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает портал Life.ru.

Кроме стадиона в Калининграде, функционеры из FIFA также выявили нарушения по обустройству и оснащению на стадионе в Ростове-на-Дону. Напомним, что возведением стадионов занимается компания «Крокус групп», принадлежащая миллиардеру Аразу Агаларову.

В частности международные проверяющие были возмущены не работающей вентиляционной системой на калининградском стадионе, сделав вывод, что горячее питание отсутствует на всей арене. Претензии возникли даже к дверным проемам, потому что через них не пронести холодильники от спонсоров. Представители FIFA также обратили внимание на то, что строители проигнорировали требование использовать при укладывании пола нескользкие материалы. Кроме того, инспекторы заметили проблемы с электрикой и туалетами в VIP-зале.

После результатов проведенной инспекции, вице-премьер по спорту, туризму и молодежной политике Виталий Мутко дал распоряжение в кратчайшие сроки устранить все нарушения, выявленные представителями FIFA.