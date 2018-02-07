В Забайкалье зарегистрировано в 2017 году 136 браков с участием иностранных граждан. Из них в 132 случаях один из молодоженов являлся гражданином другого государства, в 4 случаях – оба. Об этом 7 февраля во время подведения итогов работы за минувший год сообщила руководитель краевого департамента ЗАГС Ольга Корягина, пишет российский интернет-портал zab.ru.

— Чаще всего российские граждане вступают в браки с гражданами Азербайджана — 27 браков, Таджикистана — 27 браков, Кыргызстана — 20 браков, Армении — 17 браков, Украины — 17, Узбекистана – 12 браков. Граждане России вступали в брак и с гражданами дальнего зарубежья — Великобритании, Египта, Саудовской Аравии, Кореи и Китая, — уточнила Ольга Корягина.

При этом она отметила, что в 2016 году количество браков с участием иностранных граждан было ниже – 126.