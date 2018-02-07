«Хотел бы напомнить об одной фразе, которую озвучил президент Ильхам Алиев во время официального визита в Россию: Если бы во всем мире отношения между странами были такими, как между Азербайджаном и Россией, в мире не было бы проблем. Я считаю, что эти слова указывают на курс азербайджано-российских отношений».

Как сообщает АПА, об этом во время своего выступления в здании Госдумы России на мероприятии, посвященном 25-летию установления дипломатических связей между Россией и Азербайджаном, сказал председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов. Он поблагодарил Государственную думу РФ и Комитет Госдумы по делам СНГ за организацию выставки: «Уверен, что такие встречи, такие выставки будут содействовать дальнейшему развитию и углублению азербайджано-российских отношений. В развитии наших отношений огромную роль играют официальные визиты, встречи глав наших государств. В рамках этих визитов было подписано более 200 двусторонних документов между нашими странами».