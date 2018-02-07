Традиции дружественных отношений между Азербайджаном и Россией уходят в глубину веков, заявил сегодня председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, побывав на думской выставке, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, передает корреспондент «Вестника Кавказа».

«Наши народы насчитывают уже не одну сотню лет дружественных, продуктивных, порой непростых, но очень многообещающих и, безусловно, дружественных отношений. Россия и Азербайджан вместе развивались. Мы вместе проливали кровь на фронтах и Первой, и Второй мировой войны, как хорошо показано на этой замечательной, стильной выставке. Под теми памятниками, которые стоят на всей территории нашей страны (и которые в Восточной Европе, к сожалению, сейчас подвергаются разного рода унижениям), лежат кости наших предков – и россиян, и азербайджанцев, как и многих других народов, которые населяли наши страны. Мы вместе несли свободу Европе и миру», — в первую очередь отметил Вячеслав Никонов.

Политик напомнил, что Россия и Азербайджан являются важнейшими партнерами и в СНГ, и в других международных организациях. «У нас очень большая, серьезная совпадающая повестка дня по широкому кругу международных вопросов. Мы вместе решаем проблемы, связанные с Каспийским регионом, мы являемся важнейшими игроками на энергетическом рынке и ключевыми участниками разного рода проектов транспортных коридоров, которые связывают Евразию. Азербайджан – это действительно надежный, серьезный, хороший партнер, с которым нас связывает множество нитей, в том числе культурных и гуманитарных. Фонд «Русский мир» имеет свой центр в Баку, и мы постоянно взаимодействуем с нашими азербайджанскими партнерами, которые уделяют очень много внимания тому, чтобы русская культура была представлена в Азербайджане, чтобы русский язык там звучал», — обратил внимание он.

«Мы со своей стороны интересуемся и действительно любим очень глубокую, тонкую, многогранную культуру этой замечательной закавказской страны. Сейчас Азербайджан, конечно, не узнать. Я в течение многих десятилетий регулярно бываю в Баку, и современный Баку – это совершенно не то, что было когда-то, в начале 1980-х годов, теперь это новый, современный город. Республика очень динамично развивается, несмотря на все сложности, которые испытывает мировая экономика. Азербайджан смотрит в будущее, вперед, как и Россия, и я хотел бы, чтобы мы и дальше шли вместе на пути к развитию, прогрессу и дружбе между нашими народами», — заключил Вячеслав Никонов, добавив, что фракция «Единой России» всегда рада предложить руку дружбы и сотрудничества азербайджанским парламентариям.