Интенсивные переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта будут продолжены после проведения президентских выборов в Азербайджане и Армении, заявил глава МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял сопредседателей Минской Группы ОБСЕ. На встрече были проведены конкретные предложения по урегулированию конфликта на основе предложений, выдвинутых в Кракове (19 января 2018 года встреча глав МИД Азербайджана и Армении — прим.). Достигнута договоренность продолжить интенсивные переговоры после президентских выборов, которые пройдет в Азербайджане и Армении», — сказал Х.Гаджиев агентству «Интерфакс-Азербайджан».