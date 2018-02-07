Министерство экономики Азербайджана предотвратило армянскую провокацию на международной продовольственной выставке «Prodexpo 2018» в Москве.

Минэкономики предотвратило попытку участие на выставке так называемого «Степанакертского коньячного завода», действующего на территории оккупированного азербайджанского города Ханкенди.

«Как только была получена информация о намерении представителей этого завода принять участие в выставке, ее организаторы немедленно были проинформированы о позиции азербайджанской стороны.

В результате совместных действий министерства экономики и посольства Азербайджана в России участие этого предприятия в работе выставки было предотвращено», — говорится в сообщении ведомтсва.