Житель Гянджи ранил ножом оскорбившего его в соцсетях человека.

Как сообщает западное бюро Report, в Гянджинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу в отношении жителя города Османлы Расула Фируз оглу 1990 г.р.

Расследование установило, что 10 декабря 2016 года между ним и жителем города Джахандаром Рауф оглу Алыевым возник спор из-за комментария в соцсети «Одноклассники».

Стороны обменялимь мобильными номерами, чтобы встретиться и прояснить ситуацию. В тот же вечер Дж.Алыев с двумя друзьями избил Р.Османлы.

Спустя день Р.Османлы вновь встретился с Дж.Алыевым и ранил его ножом.

Гянджинский суд по тяжким преступлениям выдвинул Р.Османлы обвинение по статье 29,120.1 (попытка умышленного убийства).

Судебный процесс продолжается.