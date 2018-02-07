Внешний государственный долг Грузии и взятых под государственные гарантии кредитов по состоянию на 31 января 2018 года составил 5 332,941 млн. долларов.
По информации АПА, государственный долг Грузии Азербайджану составляет 8,855 миллиона долларов.
Государственный долг Грузии Германии составил 297,123 миллиона долларов, Японии — 216,948 миллиона долларов, Франции — 216,677 миллиона долларов. Государственный долг Грузии Турции, России и Армении равен 16,981 миллиона, 70,616 миллиона и 10,027 миллиона долларов соответственно.