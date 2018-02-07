Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать Екатеринбург из-за сложностей в произношении названия города и при обозначении его жителей.

«Я бы еще и название Екатеринбург (переименовал) … ну как-то не по-русски, ломать язык, как вы зовете жительниц Екатеринбурга — екатеринбурженка? Это сколько нужно говорить, ломать язык, <…> не забывайте про иностранцев и людей из других регионов», — сказал Жириновский в среду на встрече со студентами Уральского федерального университета в Екатеринбурге, отвечая на вопрос студента одного из уральских вузов о том, как он относится к идее переименовать Свердловскую область в Уральскую.

Инициативу переименования области он поддержал. «Абсолютно поддерживаю (переименование области) <…>. Хорошее название — Уральская область», — сказал Жириновский.