7 февраля сотрудники федеральных правоохранительных ведомств пришли с обысками почти во все республиканские структуры Дагестана, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По его данным, выемки документации проводятся в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств.

В связи с оперативными мероприятиями полностью заменен личный состав на постах дорожно-патрульной службы. На дежурство вышли сотрудники полиции и Росгвардии из других российских регионов.

Другой источник отметил, что сотрудники центрального аппарата Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФСБ и МВД проводят выемки в том числе в региональном министерстве финансов, министерстве здравоохранения, органах образования, управлении службы судебных приставов и других правоохранительных структурах, включая городские и даже районные подразделения.

Полностью заменен личный состав на постах дорожно-патрульной службы. Вместо них на дежурство выставлены сводные группы полиции и Росгвардии, командированные из других регионов РФ, сообщили собеседники агентства.

5 февраля в Махачкале были задержаны исполняющий обязанности премьер-министра республики Абдусамад Гамидов, двое его заместителей и бывший министр образования. Их обвинилив хищении бюджетных средств на сумму более 100 миллионов рублей.

После задержания чиновников временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев распустил правительство республики и предложил назначить новым премьером министра экономики Татарстана Артема Здунова.

Ранее были заведены уголовные дела в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева и главного архитектора города Магомедрасула Гитинова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий.