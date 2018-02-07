Не секрет, что все мы, граждане Азербайджана, уповаем стабильность доллара и цены на нефть. Вроде бы вот уже 7 месяцев как все в порядке – и манат стабильный, и цена на нефть хорошая, но цены на продукты питания, а также на определенные виды товаров и услуг растут чуть ли не ежедневно.

И потому напрашивается вопрос: не слишком ли мы привязываем термин «стабильность» к доллару и нефти?

На этот и другие вопросы Minval.az отвечает экономический эксперт Натиг Джафарли, который озвучил несколько причин роста цен в стране.

— В Азербайджане наблюдается очередной виток взвинчивания цен на продукты, медицинские услуги, стройматериалы и топливо. Как Вы считаете, с чем это связано, ведь насколько известно, курс маната находится в стабильном положении, цены на нефть тоже пока что радуют.

— Есть несколько причин, и первая из них вот какая: почему-то правительство Азербайджана, и население Азербайджана, говоря о стабильности маната, подразумевают манат-доллар. Да, последние 7 месяцев тандем манат-доллар стабилен, но по отношению к евро манат потерял почти что 20%. А у нас продукты питания, в том числе и детское питание, принадлежности для детей, а также бытовая химия – привозятся в страну из еврозоны, где, соответственно, приобретаются за евро. В еврозоне инфляция около 2-х процентов, цены практически не изменились, но в манатном выражении все товары, привозимые из еврозоны, сильно подорожали, и это чувствуется, особенно при покупке лекарств, детского питания, автомобилей и их запчастей. Во многих категориях чувствуется влияние повышения курса евро.

Вторая причина: как это странно бы ни прозвучало, но наше правительство приняло решение, образно говоря, сделать «белыми» и таможенные, и налоговые сборы. Конечно же, это хорошо, но это повышает нагрузку на бизнес. Когда были какие-то черные схемы, то бизнесменам было выгодно договариваться о привозе товаров, и поэтому, когда начинается этот процесс — по сути своей позитивный и правильный -, то соответственно выросли таможенные пошлины и налоговая нагрузка. В прошлом году было принято решение о повышении таможенных тарифов (за исключением некоторых товаров и продуктов, того же самого сливочного масла), хотя уменьшение таможенной пошлины не очень-то чувствуется сейчас в магазинах, и я думаю, что в ближайшее время не будет чувствоваться каких-то ощутимых результатов. И налоговая нагрузка выросла, потому что в прошлом году была изменена 201 статья Налогового Кодекса АР, и это привело к тому, что налоговая нагрузка на бизнес ощутимо выросла. И еще дополнительные сборы – такие как сборы по безработице, очень сильное давление на бизнесменов, чтобы те заключали «белые» трудовые договора, это все значительно повышает нагрузку на бизнес. В совокупности все эти факторы привели к тому, что цены на товары и услуги начинают повышаться. А все потому, что есть золотое правило в мире: любые расходы по бизнесу – легальные или не легальные – в любом случае сказываются на кармане потребителя.

Вот вам и две основные причины, которые привели к росту цен в стране. Существует еще так же инфляционное ожидание, это происходит во всем мире. А потому никто пока что не верит в тот факт, что манат еще очень долгое время будет стабилен – даже несмотря на то, что Центробанк административным путем держит курс маната по отношению к доллару уже 7 месяцев на одном уровне. Тем не менее, формируется очень много ожиданий, хотя бы таких, что цены на нефть могут упасть, будут рьяно повышаться учетные ставки. Ничего не поделаешь, инфляционные ожидания идут впереди самих процессов, а это именно тот самый момент, когда бизнесмен начинает страховать себя от факта любых изменений в курсе, и в связи с этими ожиданиями накладывает 5% стоимости на свои товары и услуги, что тоже сказывается на росте цен.

Стоит отметить, что «поддержка» бизнеса во многих направлениях, к сожалению, носит декларативный характер, потому что реальной поддержки бизнес не ощущает: и кредитная нагрузка на бизнес растет, банки в очень тяжелом положении и не идут на уступки. А у многих бизнес-структур есть кредиты, даже у частных лиц, занимающихся бизнесом есть кредиты. Процентные ставки очень высокие, потому и бизнесмены вынуждены взвинчивать цены, чтобы покрывать расходы, в том числе и свои кредиты в банках. Кроме того, местные производители, не зависящие от импорта товаров из-за границы, вынуждены поднимать цены потому что их расходы тоже растут. Раньше, когда человек зарабатывал 1000 манатов, этой суммы хватало на месячное содержание семьи. Сейчас расходы в других отраслях выросли, и поэтому местные производители вынуждены повышать цены, чтобы покрывать свои расходы. В совокупности происходят скрытые и открытые процессы, которые приводят к повышению цен на товары и услуги. Если говорить о сельскохозяйственной продукции, то есть несколько причин повышения цен. Прежде всего это так называемый сезонный фактор: в данное время продукты местного производства практически уже закончились, а новая продукция появится только в апреле, плюс ко всему правительство усиленно хочет стимулировать экспорт сельскохозяйственной продукции, чтобы увеличились валютные поступления. И потому местное производство не может вырасти до того уровня, чтобы одновременно покрывать потребности внутреннего рынка, да еще и экспортировать. Роста производства сельхозпродукции не происходит, он очень мизерный – около 2-х процентов в течении прошлого года, а экспорт растет. И потому местная продукция для местных рынков выросла в цене. Как видите, стимулирование экспорта сельскохозяйственной продукции дало обратный эффект: оно привело к росту цен и на внутреннем рынке. Это очень тревожный фактор, потому что если нет роста производства, то такая нестабильная ситуация будет продолжаться еще очень долго.

— Вы только что говорили о стабильности маната. Вот тут уместно привести анализ агентства Fitch, которое в своих отчетах уверенно утверждает, что курс маната еще будет стабилен в течении 2-х лет. Скажите, насколько правильно доверять таким прогнозам, особенно если учесть нездоровую экономическую ситуацию в Азербайджане?

— Дело в том, что во всех прогнозах иностранных агентств, в том числе и очень влиятельных, качественных и компетентных, есть один очень важный момент. Все они отмечают фразу «Если цены на нефть будут стабильные». В прогнозе Fitch эта фраза так же указывается: если цены на нефть останутся на уровне 65-70 долларов за баррель в ближайшие годы, тогда манату ничего не грозит. Но есть и другие агентства, которые прогнозируют снижение курса маната по отношению к доллару (до 2-х манатов 1 доллар) в ближайшие 2 года. Я считаю, что эти прогнозы наиболее реальны, потому что они прогнозируют средние цены на нефть в ближайшие годы на уровне 55-60 долларов. И это — более реальный прогноз по отношению к ценам на нефть. И если такая цена будет, то очень сложно будет удержать манат искусственным путем по отношению к доллару, тем более параллельно если еще будет агрессивно повышаться учетная ставка, то в соседних странах, таких как Грузия, Россия, Казахстан, с кем у нас сложились хорошие торговые отношения, национальная валюта будет дешеветь по отношению к доллару. И наш Центробанк, и правительство вынуждены будут сделать адекватные шаги для того, чтобы не отставать от соседей в этом плане, прежде всего, потому что сильный манат тормозит рост экспорта. Поэтому правительство тоже будет как бы заинтересовано, чтобы постепенно снижать курс маната по отношению к доллару для того, чтобы стимулировать экспорт. Во всем мире все именно так и происходит: как только местная валюта становится более дешевой, экспорт становится более выгодным.

— То есть, Азербайджан в любом случае, сегодня гораздо больше зависит не столько от доллара, а сколько от евро. Какая разница тогда, сколько будет стоить доллар, если Азербайджан закупает продукты и товары в еврозоне и расплачивается не долларами, а именно евро?

— Смысл простой на самом деле. Самая ходовая валюта Азербайджана – это доллар. Население и бизнесмены страны нацелены на тандем доллар-манат, ибо стабильность маната приравнивается к курсу доллара – это чисто психологический годами устоявшийся фактор – начиная с момента развала бывшего СССР в стране доллар был и остается главной валютой. Правительство страны превратило курс маната к доллару в политический инструмент. А на самом деле это не более чем простой экономический фактор, и не должно быть такого внимания к этому вопросу. Во всех официальных выступлениях чиновников этот момент особо подчеркивается, как показатель стабильности. На самом деле это неправильно. К примеру, в Японии курс йены очень часто «играет». И что? Перестала Япония от этих «игр» быть прогрессивной, сильной и экономически стабильной страной? Курс национальной валюты по отношению к другим валютам – это чисто экономический фактор, который нужно регулировать, исходя исключительно из экономических интересов, не примешивая политику и преподносить в качестве показателя стабильности. Образно говоря, правительство Азербайджана стало заложником своей же риторики. И поэтому административными путями удерживает стабильный курс маната по отношению к доллару последние 7 месяцев.

— Как Вы считаете, стоит ли нам, гражданам Азербайджана, ждать понижения цен? Можем ли мы надеяться, ну, скажем на то же «чудо»? Ведь год только начался и многие склонны думать, что это первый виток роста цен, за которым обязательно последуют и второй, и третий…

— Ну, если учитывать сезонный фактор, то летом все же должно быть снижение цен на сельскохозяйственную продукцию. Так всегда было и будет. Но большого снижения цен на продукты питания, к сожалению, ожидать не стоит. Потому что зависимость Азербайджана от импорта продуктов в страну очень сильная и поэтому я не думаю, что в ближайшее время стоит ждать снижения и стабилизации цен. Естественно, в этом году инфляция будет на отметке 9% (в прошлом году инфляция официально обозначалась отметкой в 14%), но это не потому, что цены начнут падать, а совсем по другой причине: в прошлом году была такая высокая инфляция, что по сравнению с прошлым годом цены вырастут приблизительно на 8-9%, и правительство преподнесет данный факт в качестве «победы над инфляцией», дескать, 2-начная цифра стала 1-значной. К сожалению, в нашей стране статистика – инструмент полноценного экономического анализа – с легкой руки правительства превращается в инструмент политической пропаганды.

— Самое интересное, что при таких заоблачных ценах качество продукции (в том числе и экспортируемой) оставляет желать лучшего. Не так давно Казахстан вернул Азербайджану большую партию картофеля, который потом продали на внутреннем рынке. Получается, что качество нашей продукции до такой степени неприемлемое, что ее возвращают обратно?

— Нашему производителю давно пора научиться в конкурентной стране. Азербайджанское правительство вот уже 21 год ведет переговоры с ВТО – якобы о вступлении в эту организацию, но никаких сигналов в этом направлении пока что нет. То есть, Азербайджан ведет переговоры больше с целью, чтобы не вступать в ВТО. А, тем не менее, Казахстан, Россия, Грузия, Армения, — не говоря уже о европейских странах – давно стали членами этой организации, в которой действуют жесткие правила о сертификатах качества, маркировки, качественному содержанию и составу продуктов. И поэтому наши производители даже понятия не имеют обо всем этом, не в курсе требований, которые предъявляют к экспортерам страны-члены ВТО. Наше правительство и экспортеры пока что живут чисто «совковыми» предположениями о торговле: загрузил в машину десяток ящиков с помидорами, повез в Краснодарский край (Дагестан, Астрахань), продал, вернулся с деньгами. Но мир давно изменился, и торговли в таком примитивной масштабе больше уже не будет. Сегодня мир торгует по-новому, с учетом правил и необходимых законов. Стоит отметить, что наши соседи тоже изменились, они вступили в ВТО: Россия с 2015 года, Казахстан – с 2016 года, Армения и Грузия вступили в эту организацию еще в 2003 году. И поэтому наши производители должны научиться работать по мировым стандартам. И пока сдвига в этой области не произойдет, пока качество не будет основным критерием для наших производителей, мы будем проигрывать даже соседние рынки.

Яна Мадатова

Minval.az