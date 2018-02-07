Младшая сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына впервые публично появится на мировой арене, когда послезавтра, 9 февраля, посетит церемонию открытия Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Об этом сообщает со ссылкой на источники в Южной Корее агентство Reuters.

28-летняя Ким Ё Чжон приедет на открытие ОИ-2018 вместе с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом, которого называют формальным главой КНДР.

В последнее время, отмечает источник, она быстро продвигается по иерархической лестнице на родине. По данным разведки, сейчас она заведует отделом ЦК Трудовой партии Кореи в области госбезопасности и в целом силовых структур. По другой информации, Ё Чжон является главой подразделения партии, которое отвечает за агитацию и пропаганду в СМИ.

Сестра Ына находится под санкциями Минфина США.

«Позитивный момент такого визита в том, что она является человеком, который может непосредственно доставить сообщение Ким Чен Ына», — считают дипломаты Юга.