Советник заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк заявила, что в рамках визита в Баку обсуждала с властями Азербайджана вопрос «Радио Азадлыг» (азербайджанское бюро «Радио Свобода»).

«На встречах с руководством и членами правительства Азербайджана мы обсудили вопрос Радио Азадлыг. Об итогах обсуждений я доложу по возвращению (в Вашингтон — ред.)», — сказала Б.Бринк на брифинге в Баку в среду.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», по ее словам, она не уполномочена комментировать вопрос о влиянии радио на азербайджанское медиапространство. «Но, наличие различных мнений в медиапространстве позволяет получить достоверную информацию», — добавила она.

Как сообщалось ранее, правоохранительные органы Азербайджана в декабре 2014 года опечатали офис «Радио Азадлыг» в Баку по подозрению в отмывании и хищении денег.