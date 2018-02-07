Советник заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк надеется, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане 11 апреля будут свободными и справедливыми.

«Мы выступаем за свободные и справедливые выборы, основывающиеся на Конституции Азербайджана и международном праве», — заявила Б.Бринк на брифинге в Баку в среду.

При этом она не стала комментировать реакцию США на переизбрание действующего президента Ильхама Алиева. «Мы не комментируем не состоявшийся факт», — приводит ее слова «Интерфакс-Азербайджан».