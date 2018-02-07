Антикоррупционные аресты в Дагестане создали проблемы для имеющего крупный бизнес в этой республике бывшего заместителя премьер-министра Азербайджана Аббаса Аббасова.

Об этом пишет газета «Ени Мусават». Как отмечают источники издания, Аббас Аббасов и его сын сильно паникуют. Известно, что мэр Махачкалы Муса Мусаев арестован в основном из-за незаконных построек. Кроме того, был задержан врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов. Вместе с ним ФСБ задержала двух его помощников.

По информации местных СМИ, власти Дагестана запретили всем чиновникам покидать пределы страны. Однако несколько дагестанских чиновников пытались покинуть территорию России и уехать в Азербайджан. Для этого они уехали в Ставрополь, но оттуда их вернули в Дагестан.

Как заявил временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев, все незаконно построенные объекты на территории республики будут снесены.

Издание отмечает, что лишившийся в 2015 году депутатского мандата Айдын Аббасов занимается бизнесом отца в Дагестане.

«Он является одним из компаньонов в строительстве Derbent-Plaza около парка Низами, расположенно в исторической части города. Хоть информация о том, что бывший депутат строит в Дагестане жилой комплекс, и была опровергнута, однако наличие у него бизнеса в республике — неопровержимый факт.

После отставки Абдулатипова было ясно, что А.Аббасов не сможет чувствовать себя так свободно в республике. Владимир Васильев, после того как приступил к своим обязанностям, остановил все строительные работы, вызывавшие недовольство граждан, предотвратил незаконные оформление документов и продажу земли. Последние аресты еще раз показали, что получающий поддержку со стороны Москвы Васильев продолжит непримиримую борьбу против подобных фактов.

Как отметил источник, А.Аббасов уже выставил на продажу некоторые объекты, а некоторые закрыл. Потерявший по известным причинам свой бизнес в Азербайджане Аббасов теперь дошел до банкротства и по ту сторону Каспия.

Аббасов живет в Турции вместе со своими детьми, однако не прекращает контакты с Москвой», — отмечает газета.