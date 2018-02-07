В Азербайджане к административной ответственности будут привлекаться физические, юридические лица и госструктуры, не принимающие участия в замораживании активов в рамках борьбы с финансированием терроризма.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в предложенном президентом Ильхамом Алиевым законопроекте «О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях», который включен в повестку заседания Милли Меджлиса 13 февраля.

Согласно предложенным изменениям, будут применяться санкции не только в отношении физических и юридических лиц, но и всех госструктур, не выполняющих необходимых мер по замораживанию активов в рамках борьбы с финансированием терроризма, либо не выполняющих решений по замораживанию активов органа финансового мониторинга.

В этом случае должностные лица будут оштрафованы на сумму от 1500 до 2500 манатов, юридические лица — от 15 000 до 25 000 манатов.