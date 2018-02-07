Приложение «Get Contact», которое позволяло узнать, под какими именами у других лиц записан тот или иной номер, перестало быть доступным на территории Азербайджана.

Отметим, что после установки приложение требовало пройти регистрацию через свой профиль в Facebook или с помощью мобильного номера. После этого приложение требовало разрешить доступ к контактам. Таким образом вся телефонная книга пользователя «сливалась» в общий доступ.

Вчера Министерство транспорта, связи и высоких технологий сделало заявление по поводу вышеуказанного приложения. В Министерстве призвали жителей страны не скачивать данное приложение и не открывать доступ к контактам, чтобы не делиться личной информацией с третьими лицами.