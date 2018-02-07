В соответствии с планом боевой подготовки войск на 2018-й год, ракетные и артиллерийские соединения провели учения с боевой стрельбой с применением 152-мм самоходных артиллерийских установок «ДАНА».

Об этом Minval.az сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Минобороны отмечает, что с целью обеспечения высокой точности и интенсивности боевых практических стрельб в ходе учений были использованы современные системы автоматизированного управления. «Артиллерийские соединения, своевременно выполнив поставленные задачи, уничтожили все выявленные цели», — подчеркивает ведомство.