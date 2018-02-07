Российские бизнесмены начали ощущать более пристальное внимание к своим делам после публикации в США так называемого кремлевского доклада, сообщает Bloomberg. Один из включенных в список бизнесменов рассказал агентству, что опасается за сделку с иностранными партнерами, которая должна была закрыться в ближайшие несколько месяцев, но теперь может не состояться. Другой состоятельный россиянин заявил, что из-за доклада серьезно пострадала его репутация.

Базирующаяся в Вашингтоне компания Financial Integrity Network, консультирующая банки и другие организации по вопросам безопасности финансовых сделок, призвала клиентов тщательно изучать трансакции с участием любого человека из «кремлевского списка». В частности, фирма предложила включить упомянутых в перечне россиян в категорию «политически значимых лиц» (politically exposed persons), которые «с большой степенью вероятности могут быть задействованы во взяточничестве или коррупции из-за своего статуса или влияния». По словам еще четырех источников Bloomberg, некоторые зарубежные банки уже усилили контроль за своими операциями.

Несекретная часть «кремлевского доклада» была обнародована в ночь с 29 на 30 января, отмечает «Коммерсант». В список включены люди, которые либо близки к российской власти, либо обладают состоянием больше $1 млрд. Всего в перечне 114 чиновников и 96 бизнесменов. Как пояснил глава Минфина США Стивен Мнучин, есть и секретная часть документа, которую, однако, Конгресс США публиковать отказался.