Хакеры из группировки Fancy Bears, которую подозревают в работе на российское правительство, взломали доступ к базам данных сотрудников крупных американских технологических компаний, сотрудничающих с Пентагоном, передает «Корреспондент» со ссылкой на агентство AP.

Отмечается, что хакеры получили доступ к данным 87 человек, работавших над военными беспилотниками, ракетами, истребителями-невидимками, а также платформами для облачных вычислений. Какую именно информацию хакерам удалосьполучить, пока остается неясным. Большинство данных проектов засекречено, отмечает агентство.

В результате хакеры завладели данными сотрудников небольших технологических компаний, так и крупных фирм, в том числе Boeing Co., Airbus Group, Lockheed Martin Corp. и General Atomics.

«Программы, ставшие целью (хакеров), относятся к самым продвинутым и высоким технологиям, (и также важны) работающие над ними люди. Если эти программы хоть в какой-то мере подвергались опасности, то от этого пострадают наши конкурентные преимущества и наша оборона», — сообщил бывший советник директора национальной разведки США Чарльз Соуэлл.

Напомним, хакерскую группу Fancy Bears заподозрили в подготовке серии хакерских атак на сайты антидопинговых агентств.