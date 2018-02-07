Эмин Агаларов рассказал изданию «Коммерсант» о покупке радиостанции Best FM у сенатора Виталия Богданова. На ее частоте он планирует запустить радио «Жара FM». «У меня уже есть фестиваль «Жара», телеканал «Жара» в партнерстве с Сергеем Кожевниковым и Григорием Лепсом, мы проводим премию «Жара», теперь я купил радио»,— поясняет он. Сумму сделки господин Агаларов не раскрывает. Одобрение Федеральной антимонопольной службы пока в процессе получения, сделка закрыта 5 февраля, уточнил он. Гендиректор «Мультимедиа холдинга» (ММХ) Виталия Богданова Евгения Киселева подтвердила информацию о продаже Best FM.

Эмин Агаларов — первый вице-президент и совладелец девелоперской Crocus Group, основанной его отцом Арасом Агаларовым. В нее входят выставочный центр «Крокус Экспо», концертный зал «Крокус Сити Холл», торговый центр «Крокус Сити Молл», ТРК Vegas, а также сеть «Твой дом» с несколькими гипермаркетами. Агаларов-младший также известен как поп-исполнитель Emin. В 2016 году вместе с одним из основателей «Русского радио» Сергеем Кожевниковым он запустил канал «Твой дом» о ремонте и строительстве, позже партнеры запустили канал «Жара».

Best FM занимает 39-ю позицию среди почти 50 московских радиостанций. Станция вещала с 2004 года и транслировала только зарубежные хиты, пока в августе 2015 года в эфир не добавились российские исполнители, которые испытывали трудности с ротациями на «Русском радио». В 2017 году Best FM вернулась в прежний формат только с западными хитами. Во вторник на ее частоте звучали в том числе песни Эмина Агаларова, убедился корреспондент «Коммерсанта».

«Жара FM» будет молодежной станцией для слушателей 12–35 лет, ребрендинг планируется завершить в течение двух месяцев. «Прежде чем покупать станцию, я изучил все, что продается и было куплено за последние 15 лет»,— рассказывает Эмин Агаларов. Он пришел к выводу, что за последние годы «реально выросла» только одна станция — Like FM, запущенная «Газпром-медиа» в 2015 году вместо «Сити FM». Остальные — «Русский хит», запущенный вместо «Столицы FM» Михаила Гуцериева, «Новое радио» «Европейской медиагруппы», запущенное вместо «Радио Рекорд», «Страна FM», запущенное основателями «Шансона» на частоте «Кекс FM»,— «просто дублируют то, что сделано на «Русском радио», и борются за одного и того же слушателя», считает Агаларов. По его словам, на «Жаре FM» будет российская и иностранная музыка в пропорции примерно 50 на 50, станция будет конкурировать с тем, что делают «Европа плюс» и «Радио Energy». «Мы выбрали нишу, которая не сильно занята»,— считает Эмин Агаларов.

Развитие радиостанции не быстрый проект, говорит Эмин Агаларов. Окупить инвестиции он надеется за восемь—десять лет: в радио можно интегрировать коллаборации с рекламодателями, среди которых арендаторы ТЦ «Крокус», плюс синергию дадут другие медийные активы — телеканалы «Жара», «Твой дом» и «Крокус ТВ». Кто будет управлять станцией, Агаларов не уточнил, его партнер по телебизнесу Сергей Кожевников не имеет отношения к сделке, и, «поскольку новая команда не сформирована, рано говорить о том, кто будет работать над новым проектом».