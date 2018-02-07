8 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть умеренный северный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5°, днем 7-10°, в Баку ночью 3-5°, днем 8-10° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 772 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Утром и ночью в некоторых горных районах местами возможны осадки, туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем 8-13°, в горах ночью 0-5°, днем 4-9° тепла.