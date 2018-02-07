«Как спикер Национального совета Швейцарии Доминик де Буман, злоупотребляя своим официальным статусом в ходе визита в Армению, выступает с предвзятыми заявлениями, что противоречит политике нейтралитета Швейцарии, а также наносит вред переговорам по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта».

Об этом АПА заявил глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, комментируя слова председателя Национального совета Швейцарии Доминика де Бумана, сказанные им в Ереване.

Он отметил, что при переводе сказанного председателем Национального совета Швейцарии Домиником де Буманом в Ереване на принятый на международном уровне язык его слова могут расцениваться как сегрегация и поддержка расизму.

«В 2012 году Доминик де Буман совершил незаконный визит на оккупированные армянскими вооруженными силами азербайджанские земли, тем самым нарушил законы Азербайджана, территориальную целостность и суверенитет нашей страны. Этим визитом и озвученными сейчас из Еревана заявлениями он пытается оправдать агрессию Армении в отношении Азербайджана, оккупацию армянскими вооруженными силами территории нашей страны и кровавую этническую чистку, совершенную в отношении более миллиона азербайджанцев на оккупированных землях нашего государства», — подчеркнул спикер МИД.