Армянские СМИ злорадствуют: белорусский военный эксперт Александр Алесин сказал, что Беларусь намеревалась продать Азербайджану ракетные системы реактивного залпового огня Полонез, но это не удалось, так как член ОДКБ Армения … выступила против.

«Мы хотели продавать „Полонезы“ в Азербайджан, но из-за позиции конфликтующей с Азербайджаном Армении — партнера Белоруссии по ОДКБ — сделка была свернута», — сказал он в беседе с Комсомольской правдой. Первым покупателем этого вида вооружения, как отметил аналитик, станет другая страна: «Вероятно, первым покупателем „Полонезов“ станет Казахстан».

Как пишет российское проармянское издание EADaily, в целом история со сделкой РСЗО «Полонез» интересна тем, что о ее заключении и срыве в открытых источниках официальной информации практически нет. Тема стала активно раскручиваться в азербайджанских и белорусских СМИ, когда в октябре прошлого года состоялась встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым, в ходе которой стороны обсудили «перспективы развития военно-технического сотрудничества Белоруссии и Азербайджана».

Именно тогда тот самый белорусский военный эксперт на уровне предложения ввел в оборот версию о том, что, возможно, Белоруссия предложила Азербайджану поставки реактивной системы залпового огня «Полонез», которая, на его взгляд, может сбалансировать и даже конкурировать со стоящими на вооружении Армении ОТРК «Искандер Э».

«Россия поставила „Искандер Э“ Армении с дальностью стрельбы до 280 км, и для поддержания равновесия я не исключаю, что Беларусь могла поставить „Полонезы“ с 200 км Азербайджану», — пояснил тогда Алесин, после чего в азербайджанской, армянской и белорусской прессе стало активно муссироваться возможность покупки официальным Баку РСЗО «Полонез»

В связи с этим возникает вопрос — а была ли вообще заключена такая сделка или это лишь предположение строго конкретного человека, пусть и вызвавшего информационную бурю.

«Мало вертится. История военно-технического сотрудничества Белоруссии и Азербайджана демонстрирует, что до сих пор фактор Армении не учитывался. Армения также в этом вопросе не сильно напрягалась, поскольку понимала, что это бессмысленно. С другой стороны, информация как о наличии следки, так и о ее расторжении не была официально подтверждена. Информацию ввел в оборот белорусский эксперт, может он знаком с инсайдерскими данными, но вся эта история не внушает доверия. Ведь сфера военно-технического сотрудничества по своей сути закрытая, и информации о сделках носят конфиденциальный характер», — отметил военный эксперт Давид Арутюнов. По его мнению, если даже исходить из гипотезы о наличии такой сделки, тогда «не исключено, что в будущем она еще и всплывет».

Заместитель директора московского Института политического и военного анализа, военный эксперт Александр Храмчихин не знаком с такими механизмами, которые позволят предотвратить одной из стран-членов ОДКБ продажу оружия другой страной, являющейся членом союза – третьей стране.

«Честно говоря, я ничего не слышал о таких механизмах, не слышал о том, чтобы внутри ОДКБ один мог что-то запретить другому. До сегодняшнего дня Беларусь продала очень большое количество вооружений именно Азербайджану, а Армении – совсем ничего. Я думаю, что «Полонез» в Беларуси пока полноценно не доведен до ума, то есть не принят на вооружение в самой Беларуси, и по этой причине в настоящий момент Беларусь едва ли способна его кому-то продать. Кроме того, в действительности «Полонез» был произведен на основе китайской технологии, и возможно, что у Беларуси есть какие-то проблемы и с Китаем. Я не исключаю, что Китай до определенной степени может контролировать продажу этих систем за зарубеж», – в беседе с Первым Информационным прокомментировал Александр Храмчихин.