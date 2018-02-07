Согласно сообщениям местных СМИ ректор БГУ Абель Магеррамов предоставил свои полномочия проректору. Кроме того, сообщается, что в БГУ, начиная с этой недели, начался процесс приема-сдачи должностных полномочий.

Вместе с тем, в социальных сетях массово растиражирована информация о том, что А. Магеррамов займет ныне вакантную должность министра образования Азербайджана, о чем будет объявлено в самое ближайшее время.

Тем не менее, в пресс-службе БГУ заявили, что данная информация не соответствует действительности. В свою очередь, источник Minval.az в Минобразования, отметил, что в структуре не располагают информацией по этому поводу.