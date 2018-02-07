Анкара не будет обсуждать с Вашингтоном операцию в сирийском Африне.

Как передает РИА Новости, об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Американские военные в Африне отсутствуют. Возможно, там время от времени бывают лишь сотрудники их спецслужб. Поэтому у нас нет необходимости обсуждать тему Африна с США», — заявил Чавушоглу в эфире телеканала TGRT.

Он вновь призвал Вашингтон отказаться от политики вооружения сил самообороны курдов (YPG).

«Не стоит наносить вред турецко-американским отношениям. Если мы союзники, то США должны это сделать этот шаг. Если США его не сделают, если они не устранят эту угрозу, то мы сами должны уничтожить эту угрозу», — сказал министр.

Он подчеркнул, что Турция не может доверять США, поскольку Вашингтон не сдержал обещаний по Сирии. «Они должны удалить YPG из Манбиджа. Также они должны прервать свои связи с YPG», — добавил Чавушоглу.