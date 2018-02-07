Организаторы Олимпийских игр в Пхёнчхане не станут дарить смартфоны Samsung представителям делегации Ирана, передает ТАСС.

В рамках спонсорской деятельности Samsung Electronics бесплатно предоставила смартфоны Galaxy Note 8 Olympic Edition каждому из 4 тыс. спортсменов и сотрудников Международного олимпийского комитета (МОК), которые приедут на Игры в Пхёнчхан. Однако четверо иранских атлетов смартфоны не получат, так как это может нарушить резолюцию Совета Безопасности ООН. Она запрещает поставки в Иран предметов роскоши, а также товаров двойного назначения, которые могут быть использованы не только в гражданских, но и в военных целях.

Спортсмены получают смартфон Note 8 с обоями в олимпийской тематике и приложением с дополнительной информацией об Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Компания Samsung является всемирным партнером МОК. В 2014 году в Сочи она впервые предоставила участникам Олимпиады смартфоны. Тогда спортсмены получили Galaxy Note 3.