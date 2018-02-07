Россия и Турция ведут переговоры о расширении контракта по зенитным ракетным системам (ЗРС) С-400, обсуждаются возможности технологического сотрудничества, сообщил помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожи в интервью газете «Коммерсант».

«На данном этапе мы говорим исключительно о поставке этого вооружения, но турецкая сторона активно говорит о развитии, переходе на производство элементов системы на территории Турции», — сказал В.Кожин.

При этом, по его словам, «и первый этап уже подразумевает глубокую интеграцию: это ведь не просто отгрузка, но и обучение большого количества людей обращению с этой новой техникой». «Это постоянная кооперация, взаимодействие, создание ремонтных баз комплексов. То есть сотрудничество не на год, не на два, а большую перспективу, элемент доверия совершено другой, уже не просто на словах, а на деле», — отметил помощник президента России.

«Это позволяет полагать, что непростые периоды во взаимоотношениях России и Турции больше не повторятся. Поэтому, конечно, мы были заинтересованы в расширении этого контракта. Он подписан, он абсолютно взаимовыгоден, он продолжительный, и сейчас идут переговоры по второй фазе проекта, касающейся возможностей технологического сотрудничества», — добавил В.Кожин.