Президент США Дональд Трамп создал национальный центр по отбору иммигрантов и соискателей американской визы, говорится в меморандуме Трампа, который распространил Белый дом, передает РИА Новости.

«Федеральное правительство должно улучшить то, как различные министерства и управления исполнительной власти ведут координацию и используют разведывательную и иную информацию, чтобы определить, какие лица представляют угрозу национальной безопасности, безопасности границ, внутренней или общественной безопасности. Чтобы достичь этой цели, правительство США должно разработать интегрированный подход к использованию данных в учреждениях, связанных с национальной безопасностью», — говорится в меморандуме.

Новый центр будет создан в рамках министерства внутренней безопасности в координации с госдепартаментом, минюстом и офисом директора национальной разведки. План по реализации проекта должен быть представлен через полгода.

Трамп неоднократно заявлял, что США необходим более тщательный отбор иммигрантов, чтобы защититься от терроризма и преступности.