На территории Насиминского района Баку был задержан заведующий аптекой, где тайно продавали психотропные вещества.

Как передает Report, операция была проведена на основании обращения жителя города Баку по факту в Бакинскую городскую прокуратуру и Министерство здравоохранения.

Житель столицы в обращении сообщил, что в Насиминском районе, расположенной на улице Асифа Магеррамова 11, в действующей аптеке под названием «Чинар Фарм» продаются сильнодействующие психотропные вещества.

В ходе мероприятий, осуществленных сотрудниками Бакинской городской прокуратурой и Министерством здравоохранения, владелец аптеки «Чинар Фарм» Натиг Гасымов Идрис оглу был задержан по подозрению в сбыте сильнодействующих психотропных веществ.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 308.2 и 240.3.2 Уголовного кодекса.

Некоторое время назад в СМИ появилась информация о продаже в этой аптеке сильнодействующих веществ.