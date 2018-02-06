Министерство оборонной промышленности распространило сообщение в связи с происшествием на «Радиозаводе».

Как передает сайт ведомства, пожар произошел на территории подсобного хозяйства завода площадью 120 квадратных метров.

«Сегодня в области 19:17 часов за пределами основных производственных зданий Производственного объединения «Завод радиустановок» по неизвестным причинам произошел пожар в области подсобного хозяйства площадью 120 квадратных метров» — говорится в сообщении.

Сообщается, что во время происшествия никто не пострадал. Также отмечается, что на территории подсобных помещений электроэнергией и газом не пользуются.

В связи с происшествием будет предоставлена дополнительная информация.