По факту взрыва в Производственном объединении «Завод радиустановок» («Radioquraşdırma zavodu») ведется расследование.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил заместитель начальника управления полиции, полковник полиции Хатаинского района Фахраддин Алиев.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

«Предварительной информации пока нет, ведется расследование. Произошел пожар. Причины пожара выясняются. Никто не пострадал. Примерно в здании сгорело 100 кв подстанции».

На завод, в котором произошел взрыв прибыли министр оборонной промышленности Явер Джамалов, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев и глава исполнительной власти Хатаинского района Разим Мамедов. Первоначально был проведен осмотр территории. Был проведен первоначальный осмотр территории.