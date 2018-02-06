Сегодня в Словении проходят очередные четвертьфинальные матчи чемпионата Европы по футзалу.

Как передает «Азериспорт», сборная Азербайджана уступила команде Португалии с разгромным счетом и завершила выступление на ЕВРО. Португалия же в полуфинале сыграет с Россией.

ПОРТУГАЛИЯ – АЗЕРБАЙДЖАН — 8:1 (5:1)

Голы: Эвертон, 1 (0:1), Кари, 3 (1:1), 6 (2:1), Варела, 10 (3:1), Рикардинью, 11 (4:1), 20 (5:1), 26 (7:1), 32 (8:1), Бруну Коэлью, 25 (6:1)

Любляна. «Арена Стожице». Арбитры – Онджей Черны (Чехия), Саша Томич (Хорватия) и Камил Четин (Турция).

Португалия: Андре Соуза, Педру Кари, Бруну Коэлью, Жоау Матуш, Рикардинью (к) — Бебе, Виктор Угу, Андре Коэлью, Тунья, Нилсон Мигел, Фабиу Сесилиу, Марсиу Морейра, Пани Варела, Тьягу Бриту.

Азербайджан: Ровшан Гусейнли, Тьяго, Финео, Эдуардо, Эвертон — Эмин Кюрдов, Самир Гамзаев, Иса Атаев, Ризван Фарзалиев (к), Рамиз Човдаров, Вассура, Хатаи Багиров, Намик Мамедкеримов, Виталий Борисов.