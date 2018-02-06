Зимние Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля. В соревнованиях примут участие представители 92 стран.

В южнокорейском Пхенчхане 1 февраля официально открылась Олимпийская деревня. В город начали приезжать спортсмены со всего мира.

Зимние Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля. В соревнованиях примут участие представители более 90 стран.

Специально к Олимпиаде в Южной Корее построили десятки спортивных объектов, а также скоростную магистраль из Сеула в Пхенчхан, сокращающую дорогу до любого олимпийского объекта до 30 минут.

Как выглядят спортивные площадки за несколько дней до начала Олимпиады-2018 в галерее издания «Корреспондент».