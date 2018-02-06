МЧС Азербайджана распространило информацию в связи со взрывом на радиостроительном заводе в Баку. Как сообщает сайт МЧС, сегодня на горячую линию «112» министерства поступило сообщение о взрыве с последующим пожаром на одном из предприятий Министерства оборонной промышленности в городе Баку.

По предварительной информации, инцидент произошел на складе пиротехнических материалов площадью около 250 кв.м. Первые расчеты Службы Госпожохраны прибыли на место происшествия в 19.20.

Пожар был потушен в 20.08. О пострадавших информации нет. Будет представлена дополнительная информация.