Несколько сантиметров снега выпало в ночь на 6 февраля в пустыне Сахара в городе Айн-Сефра на северо-западе Алжира, пишет Daily Mail.

Жители Айн-Сефра, расположенного на северо-западе страны, вновь отправились в близлежащие песчаные дюны, чтобы насладиться необычной погодой. Прошлый снег местные жители видели в январе.

В 2016 году город, известный как «Ворота в пустыню», увидел снег впервые после 37-летнего.

До этого снег в Айн-Сефре в последний раз видели 18 февраля 1979 года, тогда снежная буря продолжалась всего полчаса.

Айн-Сефре расположен на высоте 1000 метров над уровнем моря и окружен Атласскими горами. Несмотря на его высоту и недавние штормы, снег – очень редкое явление, температура в это время года обычно составляет от 6 до 12°С.